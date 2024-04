Bruna Biancardi e Neymar Jr. celebram juntos sexto mesversário de Mavie

Bruna Biancardi e Neymar Jr. uniu a família e os amigos para celebrar o sexto mêsversário de Mavie. Por ser domingo, era dia de final do paulistão, então a pequena ganhou roupinhas tanto do Santos, time do pai, quanto do Palmeiras, time do coração do avô por parte de mãe. Fofo, né?

Nas redes sociais, tanto os papais, quanto os convidados compartilharam vídeos e fotos do momento. Nos Stories, Neymar compartilhou um clique de Mavie e escreveu:

Seis meses dessa princesa. Papai Santos, vovô Palmeiras. Infelizmente não deu pro nosso peixão.

Logo depois, os convidados cantaram parabéns para a pequena, que ficou observando enquanto sentava entre o papai e a mamãe.

Vale lembrar que Bruna e Neymar Jr. estão sendo alvos de rumores de volta do namoro. No entanto, até o momento, os dois não confirmaram ou negaram a informação.