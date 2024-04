Rüdiger quer Real Madrid atento a De Bruyne em duelo com o City pela Liga dos Campeões

O zagueiro Rüdiger concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira para falar do primeiro jogo com o Manchester City, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O defensor elegeu o meia De Bruyne como o elemento a ser vigiado a fim de tentar controlar o rival inglês.

"Temos que ficar atentos aos jogadores que controlam a partida. E o De Bruyne é quem dá bons passes para os atacantes. Ele também organiza as jogadas. Precisamos neutralizá-lo e também jogar futebol", comentou o defensor em entrevista ao jornal Marca, da Espanha.

A responsabilidade de anular o centroavante Haaland também foi mencionada. Rüdiger disse que terá pela frente um dos grandes atacantes da atualidade, mas não o colocou como o melhor da posição.

"O Haaland é um dos mais fortes, sem dúvida. Mas se eu tivesse que eleger o melhor, citaria o Kun Aguero. O Haaland vive dos passes de seus companheiros para fazer os gols", comentou.

De olho no duelo desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que vai mandar a campo o que tiver de melhor. Vini Jr., Bellingham, Tchouaméni e Camavinga estão pendurados com um cartão amarelo. Mesmo sob o risco de perder algum desses atletas para o confronto de volta, o treinador afirmou que ninguém será poupado.

"O jogo da volta é importante, mas essa partida também é. Vamos jogar em nosso estádio e temos que aproveitar a pequena vantagem que temos. Não posso abrir mão disso", afirmou o treinador na coletiva.

O Real Madrid faz o primeiro jogo da fase de quartas de final nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, às 16h (horário de Brasília). O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira, na Inglaterra, no estádio do Manchester City.