Vinicius Rodrigues, do BBB24, sofre grave acidente de ônibus e ajuda a resgatar feridos: - Mais um que encaro a morte de perto

Na madrugada desta segunda-feira, dia 8, Vinicius Rodrigues usou as redes sociais para contar que sofreu um grave acidente de ônibus. O atleta paralímpico, que participou do BBB24, estava saindo de Maringá a caminho de Londrina quando o veículo foi atingido por uma caminhonete e capotou.

Nos Stories do Instagram, o paratleta escreveu:

Acidente grave - ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, alguns ferimentos leves da pancada, mas livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando.

Ele ainda contou como tudo aconteceu e mostrou o ônibus tomado.

- Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho que entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado.

Em seguida, Vinicius tranquilizou os seguidores ao contar que não teve ferimentos graves e ainda ajudou a tirar passageiros das ferragens. No entanto, indicou que o motorista da caminhonete, que estava dirigindo na contramão, não parecia ter sobrevivido ao acidente.

- Não tive nenhum ferimento, consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus. Pessoal estava ferido, teve um pessoal que machucou forte, teve um motorista do carro acho que já morreu e o do ônibus acho que está preso nas ferragens.

Por fim, o famoso escreveu:

Estou bem a caminho de Londrina. Susto foi grande, feliz de ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto.