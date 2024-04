Fábio Porchat revela que Sandy o viu nu nas gravações do filme e cantora brinca: - Um rocambolezão

Sandy e Fábio Porchat concederam uma entrevista ao Fantástico para falar sobre o lançamento do filme de comédia romântica Evidências do Amor. A cantora comemorou o fato de ter atuado em um longa-metragem pela primeira vez em dez anos e se mostrou muito animada com este momento.

Ela confessou que ficou um pouco tensa no início, mas depois relaxou.

- Fazia dez anos que eu não fazia nada como atriz. Então agora já estou um pouco mais relax, mas eu fiquei assim umas duas semanas sem dormir direito, achando que não estava mandando bem, não.

Fábio rasgou elogios à artista e brincou que precisou apelar um pouquinho para não perder completamente o holofote.

- É impressionante como a câmera ama a Sandy, porque quando ela entra, parece que é uma manteiga que derrete na gente. Eu estou com medo dessas pessoas torcerem mais pra ela do que pra mim no filme. É por isso que eu apelo para ficar pelado, essas coisas. A Sandy me viu nu. Brasil é triste.

Em seguida, se explicou sobre a cena de nudez.

- Quer dizer, nu não. Com o que é que você disse que me viu?

- Seminu. Um rondelezinho, disse Sandy.

- Não fala zinho que me atrapalha, pediu o humorista.

- Um rocambolezão, corrigiu ela.

Rindo sobre a situação, Porchat fez um leve desabafo:

- Era um tapa sexo. Nada mais triste do que um tapa sexo na vida de um ator.

Ainda durante o papo sobre o filme de temática musical, a cantora compartilhou a informação que Fábio não é ruim de canto e adora dar uma palhinha nos sets de gravação.

- Ele não passa vergonha, vou te dizer isso. No set canta bem mais que eu, inclusive. Nos bastidores. Não é tão mal quanto ele pensa.