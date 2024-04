Passo ousado de Lexa no Dança dos Famosos viraraliza na web: Cachorro no cio

Lexa deu o que falar com sua apresentação da repescagem do Dança dos Famosos no domingo, dia 7. E não foi apenas por ela ter sido uma das participantes que continua no programa, mas também por um dos passos que a cantora fez na coreografia.

Ao som do piseiro, a namorada de Ricardo Vianna mostrou todo gingado com o professor Diego Basílio, e a web se divertiu com um passo batizado por alguns de cachorro no cio. Isso porque Lexa subiu na altura do peito de Diego e fez movimentos de vai e vem com a pelve.

A Lexa meteu um cachorro no cio ao vivo, brincou um usuário do X [antigo Twitter].

Domingo é dia de programa pra toda a família..., falou outro internauta.