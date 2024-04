Carille elege a Série B do Campeonato Brasileiro como a nova 'Copa do Mundo' do Santos

"Uma nova Copa do Mundo." Foi dessa maneira que o técnico Fábio Carille classificou a participação do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador disse que vai centrar suas atenções na nova competição e garantiu estar pronto para o desafio.

"A nossa Copa do Mundo passa a ser a Série B do Brasileiro. Tenho duas semanas para trabalhar e vamos levar essa disputa com muita seriedade. Não temos pré-temporada e já vamos entrar em outro campeonato, jogo em cima de jogo", afirmou o treinador que também havia dimensionado o Paulistão como uma Copa do Mundo para o Santos. A estreia no torneio está marcada para o dia 20 deste mês, diante do Paysandu.

Carille disse que, passada a disputa do Paulistão, o Santos vai entrar para jogar o campeonato já com uma base mais sólida depois desses três meses iniciais de trabalho na Vila Belmiro.

"Hoje já tenho mais noção do que o grupo pode me dar, as variações que eu posso fazer. Ninguém gosta de perder, mas nossa temporada até aqui foi muito promissora. O elenco correspondeu e acho que fizemos um bom trabalho", comentou.

A questão sobre reforços entrou na pauta da entrevista coletiva. Carille foi evasivo nas respostas, mas deixou claro que o clube vai ficar atento ao que o mercado pode oferecer para reforçar a equipe.

"Os reforços serão pontuais. Estamos conversando, usando sabedoria para, se realmente chegar, que venham jogadores que nos acrescente. A evolução é com o tempo. Os atletas estão se conhecendo cada vez mais e a tendência é que o trabalho melhore."

Por fim, ele agradeceu o apoio da torcida e afirmou que essa parceria tem de se estender ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. "Só agradecer ao torcedor. Compraram a ideia, entenderam a situação do clube e onde nós estamos. Essa briga não é só nossa. Com o torcedor, tudo fica mais fácil, afirmou Carille.