Beatriz se sente preocupada consigo após discurso de Tadeu Schmidt; confira como foi a madrugada no BBB24

O jogo vai afunilando e as emoções vão ficando cada vez mais confusas na casa mais vigiada do Brasil. Na madrugada desta segunda-feira, dia 8, cada um dos participantes do BBB24 teve seus próprios motivos para lamentar ou comemorar. Alane, por exemplo, não ficou muito feliz de estar no paredão e ainda aproveitou para explicar a Isabelle o motivo de ter votado nela.

- Eu votaria no Davi antes de votar em ti. Só para deixar claro, de verdade. É realmente porque afunilou muito.

Reflexiva apor conta do discurso feito por Tadeu Schimidt na eliminação de Giovanna, Beatriz fez um desabafo na cozinha:

- Eu estou muito preocupada comigo mesma. Apavorada eu já estou Matteus. Eu falei para a Alane que a gente tem que viver. Amanhã, piscina, roupa de saco de lixo, pular... Amanhã quero fazer Raio X molhada para comemorar o Top 5. Alane pular para comemorar porque ela voltou também de sete, ela tem que agradecer o povo, pular, brincar e dançar. Mas eu estou preocupada, porque saber que uma atitude mudou tudo é para lascar.

Na área externa, a vendedora se reuniu com Alane para conversar um pouco mais sobre os sentimentos.

- Lá dentro tá as mil maravilhas, né?, disse ela.

- O maior sorrisal! Davi líder, o pódio do Davi lá feliz. Aí a câmera deve tá bem lá na cozinha e o twitter a galera: Meu pódio, meu TOP 3. E a gente aqui! Deve estar a foto eu, tu e o Buda só para ficar em preto e branco um de cada vez, respondeu a amiga.

Achou que tinham parado por aqui? No quarto teve mais:

- Se tem alguém que se indispôs com alguém fui eu, confessou Bia.

- Lógico. Isabelle e Matteus estão fazendo tudo certo. Estão se salvando. Tem mais é que se salvar mesmo. Tem motivo nenhum eu ficar triste. Agora, não tenho como me comover com a tristeza alheia se estou morta por dentro. Não tem como eu salvar o outro se não tenho salva-vida para me salvar. Então eu vou ficar na minha, disparou Alane.

Ao longo da madrugada, Davi e Matteus tiveram vários momentos carinhosos. Enquanto a cunhã-poranga estava na cozinha do VIP com Davi, por exemplo, o gaúcho simplesmente chegou e cobriu a affair de beijos. O líder chegou a brincar:

- Respeito, eu estou aqui por favor. Quando eu subir, vocês podem se atacar.

Na hora de dormir, Matteus ainda chamou Isabelle para deitar com ele:

- Eu dormi sozinho todo esse tempo, o que eu posso fazer?

Porém, Alegrette também teve un momento emotivo. Enquanto conversava com Alane, acabou chorando, pois apesar de querer levar o prêmio para casa, não gosta da ideia de uma competição agressiva.

- Eu vim com o objetivo de chegar até a final e estou conseguindo, só que ao mesmo tempo eu não consigo expressar a minha alegria vendo a tristeza de outro do meu lado, não tem como. Ainda com a pessoa que eu gosto. Eu quero bem. Se eu tiver que ganhar os três milhões e pisar em ti, eu não quero. Não vou pisotear em ti, não vou estar passando por cima porque eu tenho que ganhar dinheiro. Dinheiro eu construo lá fora, mas o que eu sou não...Não estou aqui para pisotear em ninguém, falei isso desde o início. Não vim aqui pra me fazer de sonso, vim aqui para ser eu, entendeu? Se for para ganhar o prêmio, ajudar minha família, ajudar quem eu quero ajudar, construir as coisas que quero construiu, ok. Se não der, sou um homem firme, sou um home forte.

O Quarto do Líder contou com muitas reflexões e análises entre Davi e Isabelle.

- O público lá fora está toda hora votando. Se o público quiser te levar para a final, vai te levar para a final. Se o público quiser fazer que você ganhe o jogo, o público vai fazer que você ganhe o jogo. Mas é aquela questão, a gente também tem que fazer a nossa parte, também tem que dar o nosso melhor aqui para poder fazer por onde, disse o baiano.

Ele ainda exaltou a amizade entre eles:

- Já era para a gente ter se afastado há muito tempo. Quantas vezes o jogo permitiu que a gente se afastasse? Várias vezes. E a gente se afastou? Isso é uma amizade, isso é fortalecimento.

Em outro momento, encheu um pouco o saco da sister ao fazer perguntas sobre seu envolvimento com Matteus.

- Tu gosta do Matteus, Isabelle? Sinceramente, tu quer o que com o Matteus? Aqui é conversa entre amigos. Tu quer só dar uns beijos ou tu quer algo a mais? Sinceramente. Só uns beijinhos, né?

- Não sei, Davi. Não sou muito de negócio de beijinho. Eu me comprometo logo, respondeu ela.

E ainda criticou o fato de Lucas Buda ter começado com muitas alianças de jogo, ter desfeito muitas delas e depois formado novas.

- É porque as pessoas vão se conhecendo, justificou a cunhã-poranga.

- Vão se conhecendo, mas ele alterou muitas vezes a rota aqui dentro por causa de jogo e para chegar mais longe no jogo, e isso fala muito quem ele é. Fala muito sobre o que ele é capaz de fazer. Eu tenho essas percepções sobre as pessoas, rebateu o baiano.