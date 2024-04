Alane, Isabelle e Lucas Henrique formam o décimo nono paredão do BBB24

Noite agitadíssima na casa mais vigiada do Brasil! Estão na disputa pela permanência Alane, Isabelle e Lucas Henrique na berlinda, no décimo nono paredão.

Com o BBB Turbo, que tem acelerado as etapas na reta final do programa, a formação aconteceu na noite deste domingo, dia 7, logo após a eliminação de Giovanna e a realização de uma nova prova do líder, em que Davi conquistou pela primeira vez a liderança da Casa.

Para quem não acompanhou, o mais votado pelo público será eliminado na próxima terça-dia, dia 9.