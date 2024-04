Está quase chegando ao fim! Giovanna é a décima oitava eliminada do BBB24

Acabou o jogo! Aconteceu na noite deste domingo, dia 7, mais uma eliminação no BBB24. Disputaram a berlinda desta semana, Alane, Giovanna e Davi, no entanto, a mineira Giovanna acabou deixando o jogo com com 75,35% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Alane, com 20,06% dos votos. Davi é participante menos votado, com 4,59% da média dos votos.

Para quem não lembra, a nutricionista foi parar no paredão após ser indicada pelo líder da semana, Lucas Buda. Já Alane e Davi foram os menos salvos pelos participantes e disputaram contra Giovanna, que acabou deixando a casa.

Agora, o top 6 está formado. Para quem vai sua torcida?