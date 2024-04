Palavra do Leitor - 8 de abril de 2024

Morte no trânsito

‘Motorista de Porsche é indiciado por homicídio doloso’ (Setecidades, dia 2). Mais uma vítima fatal no violento trânsito de São Paulo. Desta vez, Fernando Sastre Filho, 24 anos, com um carrão de um milhão de reais, causou a morte de um pai de família, motorista de aplicativo, que estava voltando para casa depois de mais um dia de trabalho. Com a ajuda da própria mãe e conivência das autoridades que estavam atendendo a ocorrência, o sujeito evadiu-se do local do acidente alegando que iria tratar de um corte na boca num hospital particular. O playboyzinho apresentou-se na delegacia 40 horas depois do ocorrido, sem nenhum ferimento na boca, ao lado de dois advogados e da mãezinha, que o ajudou na evasão, escapando do flagrante e do teste do bafômetro. Por que as autoridades que estavam atendendo a ocorrência deixaram isso acontecer? As imagens são claras: o veículo estava em altíssima velocidade e bateu violentamente na traseira de um outro veículo, o que, infelizmente, levou seu motorista a óbito. O playboyzinho saiu pela porta da frente da delegacia depois de prestar depoimento ao delegado. Será que mais uma vez o dinheiro falou mais alto?

Mauri Fontes

Santo André

Delúbio Soares

Houve perseguição contra a esquerda, disse Delúbio Soares (Política, dia 6). Apenas dois exemplos para ser breve. Mensalão e Petrolão foram os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, não são águas passadas. Foi história real e assim deve ser preservada para não ser jamais esquecida. Me preocupa quando figuras como este senhor e também José Dirceu começam a sair das trevas para mostrar a cara.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Guerras

Não há maior imbecilidade do que uma guerra, uma volta aos trogloditas. Vejam: Israel abre caminho para ajuda humanitária à Gaza, então só vai matar o povo após curados e bem alimentados, já que declarou a continuidade dos bombardeios – quanta hipocrisia. Quem vence a guerra, por convenção, tem que reconstruir tudo que destruiu, cuidar dos feridos e enterrar os mortos do país perdedor. Os Estados Unidos, xerife do mundo, é muito bom em estimular as guerras, nem tanto em vencê-las. Por outro lado, apesar de ter estrutura diplomática invejável e serviço de “inteligência” infiltrado no mundo todo, é péssimo em promover a paz. Isto ficou escancarado agora neste episódio, em que teve um lampejo de humanidade, tentou a paz e sequer foi ouvido – incompetência total.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Luto no jornalismo

Aproveito o espaço do Diário para lamentar a morte do jornalista Roberto Godoy, do Estadão. Sua partida deixa um Vácuo muito grande no que se refere à defesa do Brasil. Lutou contra um câncer sem tréguas. Obrigado.

João Camargo

Capital

Primeiro de abril

Vamos combinar que é a data que mais identifica nosso povo; faz parte da nossa ‘cultura’ mentir, enganar, ludibriar etc. Atualmente, tudo perdeu a graça, que desgraça! Não têm graça políticos, empresários, sindicalistas, artistas, jornalistas e até pessoas comuns ‘brigando’ por interesses individuais. Não tem graça a nossa Justiça permitir liberdade e regalias a gente famosa de péssima conduta! Não tem graça incompetentes e negligentes, influenciando as novas gerações no caminho das ‘trevas’. Não tem graça sonhar com o amanhã e acordar com o ontem! Primeiro de abril, Dia Nacional da verdade!

Mário Sérgio

São Bernardo