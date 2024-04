Moeda Verde vira modelo para outras cidades

Criado em 2017 pelo Núcleo de Inovação Social e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o Programa Moeda Verde promove a troca de garrafas PET por alimentos. Atualmente, a iniciativa está presente em 27 comunidades carentes do município e em sua história de sucesso já recebeu mais de 1.500 toneladas de recicláveis e, em troca, entregou mais de 290 toneladas de frutas, legumes e verduras.

O Moeda Verde se tornou modelo para outros municípios e também foi destaque em várias premiações. A última delas foi o Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, edição brasileira do maior evento de tecnologia do mundo, o Smart City Expo World Congress, que reúne especialistas para compartilhar e valorizar ações inovadoras e sustentáveis. O programa concorreu na categoria “Cidade Sustentável” e foi um dos finalistas.

Em 2021, o Moeda Verde foi eleito o segundo melhor programa do Brasil com o Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade. Já em 2023, o programa ganhou, junto a outras iniciativas sustentáveis que são realizadas na cidade, a etapa estadual do prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria “Sustentabilidade”.