Polo gastronômico gera 15 mil empregos

Com bares que apostam em novas propostas para atrair mais clientes até restaurantes tradicionais, o diversificado polo gastronômico de Santo André ganhou destaque e se tornou um dos principais atrativos para turistas na região.

A importância é tanta que os 6.943 estabelecimentos ligados ao setor na cidade empregam cerca de 15 mil pessoas em trabalhos diretos ou indiretos.

A Rua das Figueiras, no Bairro Jardim, e a Avenida Portugal, no Centro, chamam atenção pela quantidade de opções oferecidas. Seja para um happy hour, festa noturna ou para um churrasco à tarde, os turistas podem encontrar a melhor alternativa nesses dois principais corredores gastronômicos do município. Santo André recebeu, em 2022, seis novos empreendimentos, com investimento de R$ 5,150 milhões e geração de 254 empregos. Em 2023, com o mesmo número de casas, o valor aportado foi de R$ 10,3 milhões, com 351 postos de trabalho.

O valor para investir na cidade é um dos atrativos aos empresários que desejam apostar em uma opção que dê um retorno tão positivo quanto na Capital. Para o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos, Evandro Banzato, a efervescência do polo gastronômico de Santo André se mantém pela formalização 100% digital das documentações e parcerias com o Estado e entidades regionais do setor. A oferta de novas capacitações para impulsionar a mão de obra local também é um dos pilares para a manutenção do polo.