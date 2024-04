Santuário de umbanda é o 2º local mais visitado

O segundo ponto turístico mais procurado em Santo André é o Santuário Nacional da Umbanda, localizado na região do Parque Natural Municipal do Pedroso. O espaço é voltado ao culto religioso de matriz afro-brasileira e à recuperação e proteção do ecossistema local.

A área foi anteriormente ocupada pela antiga Pedreira Montanhão, até sua desativação nos anos 1970, restando uma paisagem em completo estado de degradação natural. Ao mesmo tempo, já era frequentada por praticantes de religiões como o Candomblé e a Umbanda para a realização de suas práticas religiosas junto às rochas e à natureza circundante.

O reconhecimento de sua importância cultural e religiosa levou à idealização e criação do espaço, que conta com uma área de 640.462,50m² – cerca de 7,42% da área do Parque do Pedroso – e é mantido pela Federação Umbandista do Grande ABC, sob direito real de uso concedido pelo Município de Santo André (Lei Ordinária Nº 9114/2018).

O local possui ampla infraestrutura para visitação e práticas sagradas junto à natureza, contando com estacionamento, sistema de vigilância interna, lanchonete, floricultura, espaço de artigos religiosos, aluguel de tendas, entre outros.

Por conta do Santuário, Santo André também é referência nacional no turismo religioso, reconhecido em 2019 como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. Trata-se de uma referência nacional e internacional para os seguidores da Umbanda e Candomblé, recebendo anualmente 150 mil visitantes de diversas cidades e estados brasileiros.

GUIA TURÍSTICO

Para auxiliar a visitação em Santo André, o município conta com um portal (https://www3.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre/) que reúne diversas informações, como pontos turísticos, dicas de hospedagem, locais gastronômicos e serviços úteis para o turista, como endereços de agências de viagem, casas de câmbio, locação de veículos, entre outros.