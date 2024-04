Palmeiras vence o Santos e conquista o Paulistão pelo terceiro ano seguido

O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista pelo terceiro ano consecutivo. Em jogo disputado no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira derrotou o Santos por 2 a 0, reverteu a vantagem construída pelo rival no jogo de ida, e chegou à sua 26ª taça do estadual. Os gols foram marcados por Raphael Veiga, de pênalti, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Aníbal Moreno, aos 22 da segunda etapa.

Já há algum tempo na galeria dos maiores técnicos da história palmeirense, Abel Ferreira levantou seu décimo troféu com o clube e o primeiro de 2024. Neste ano, o Verdão ainda disputa a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Do outro lado, o Santos agora tem apenas a Série B do Brasileirão para disputar. Por vir de um recente descenso para a segunda divisão, a campanha no Paulistão foi vista como positiva pelos santistas.

O JOGO

Mesmo jogando pelo empate, o Santos não se limitou a apenas se defender. Foi do alvinegro a primeira grande chance da partida. Aos sete minutos, em contra-ataque rápido, Otero recebeu cruzamento de Guilherme e chutou de primeira. A bola explodiu em Murilo e sobrou para Diego Pituca na meia lua da grande área. O capitão santista bateu colocado e Weverton fez uma grande defesa.

Dois minutos depois foi a vez do Palmeiras chegar com perigo. Após cruzamento na área santista, a bola sobrou para Zé Rafael na entrada da área. O meio-campista chutou e o zagueiro Gil tirou de cabeça em cima da linha.

Após essas duas chances, o jogo esfriou. O Palmeiras teve o controle da posse de bola, mas esbarrava na forte marcação santista no meio-campo e não conseguia criar grandes chances. Até que, aos 30 minutos, em um lançamento vindo do campo de defesa, Endrick ganhou na corrida de Felipe Jonatan e foi derrubado pelo goleiro João Paulo dentro da área. O árbitro Raphael Claus marcou apenas tiro de meta, mas a análise de quase quatro minutos do VAR o fez ir à cabine checar o lance. Após a revisão, Claus voltou atrás e marcou pênalti. Raphael Veiga cobrou e abriu o placar para o Verdão.

O Santos não se abateu e tentou responder logo em seguida. Em descida pela direita, o lateral Aderlan fez um bom cruzamento na pequena área, mas Alfredo Morelos errou o tempo da bola e a deixou passar.

No segundo tempo, o Peixe voltou em cima e criou grandes chances. Logo aos dois minutos, Otero cobrou falta e Weverton fez uma boa defesa. Aos seis, Guilherme recebeu em velocidade nas costas dos zagueiros, ficou cara a cara com Weverton, mas parou no goleiro palmeirense. Com 13 minutos, Otero recebeu dentro da área, chutou cruzado e Mayke tirou em cima da linha.

O Palmeiras conseguiu controlar melhor o jogo a partir dos 15 minutos. Aos 20, Endrick pegou sobra na entrada e chutou de primeira na rede do lado de fora. Dois minutos depois, Piquerez cruzou para a área, Flaco López escorou de cabeça e Aníbal Moreno completou para o gol, aumentando a vantagem palmeirense.

O Santos sentiu o gol e não conseguiu criar chances claras de gol até o fim do jogo. O Palmeiras se defendeu bem nos minutos finais e não correu mais riscos.