Noroeste elimina Briosa e volta à elite após 13 anos

O Noroeste está de volta à elite do futebol paulista depois de 13 anos. Em jogo disputando no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, a equipe de Bauru venceu a Portuguesa Santista nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e garantiu a vaga para a final do Campeonato Paulista Série A2 e, consequentemente, o acesso à primeira divisão.

O jogo foi semelhante ao disputado em Bauru na semana passada, mas com os donos da casa com mais ímpeto nos minutos iniciais. A Briosa criou mais chances na primeira etapa, mas esbarrou na falta de pontaria.

No segundo tempo, o Norusca comandou as ações. Aos 24 minutos, Pedro Felipe cobrou pênalti e abriu o placar para os visiantes. Atrás do placar, a Portuguesa Santista precisou sair com tudo para cima e conseguiu empatar aos 31. Após cobrança de escanteio de Diogo Carlos, Vavá aproveitou a sobra e desviou para o fundo das redes.

O empate persistiu até o fim e o jogo foi para os pênaltis. Na disputa, a Briosa perdeu duas cobranças, defendidas pelo goleiro Reynaldo. O Norusca venceu por 4 a 3 e assim garantiu o acesso e a vaga para a final.

Na decisão, o Noroeste vai encarar o Velo Clube, que eliminou o Juventus no sábado. O primeiro jogo será na quarta-feira, em Bauru, e o segundo no domingo, em Rio Claro.