No Noêmia, Santo André Intelli recebe Pato-PR

Após duas derrotas consecutivas, o Santo André Intelli busca se recuperar diante do Pato, em jogo que acontece hoje, às 19h, no Ginário Noêmia Assumpção, em Santo André.

A partida marca a estreia do time em casa na LNF (Liga Nacional de Futsal). Além disso, será o primeiro jogo oficial realizado no Noêmia Assumpção, que passou por readequações para atender às exigências da Liga. Nas edições anteriores do campeonato, o Santo André mandava seus jogos no Poliesportivo de São Bernardo.

O ‘novo’ Noêmia Assumpção recebeu novo piso, passou por remodelação em parte da arquibancada, pintura e outras manutenções. As intervenções foram feitas em parceria entre o clube e a Prefeitura de Santo André.

A equipe andreense não começou bem a competição está apenas na 22ª posição. Na estreia, foi derrotada pelo Foz Cataratas por 4 a 2, e na semana passada perdeu para o Campo Mourão por 4 a 1.

Do outro lado, o Pato vem de duas vitórias seguidas. O time paranaense venceu o Assoeva na primeira rodada, por 4 a 1, e o Corinthians na semana passada, por 6 a 3.

A entrada para a partida de hoje é gratuita mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.