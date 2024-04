Grande ABC tem 2.073 vagas de emprego disponíveis na semana

O Grande ABC tem 2.073 oportunidades de emprego nesta semana. Deste total, 573 estão nos centros públicos de emprego e renda de quatro prefeituras. E as 1.500 restantes são ofertadas em empreendimento que será inaugurado na Rodovia dos Imigrantes.

Dentre as administrações municipais, São Caetano é a quem maior disponibilidade. São 295. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar no Portal do Emprego. Por lá será possível fazer o cadastro e viabilizar a participação nos processos de seleção.

Em seguida vem Mauá, com 188. Entre as diversas funções disponíveis estão: operador de cobrança (telemarketing), operador de máquina injetora de plástico, auxiliar de limpeza, operador de prensa e ajudante de depósito. Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Diadema existem 76 postos disponíveis. Ao todo são 76 vagas para todos os níveis, incluindo cinco exclusivas para PCD(Pessoas com Deficiência) e 8 de estágio. Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em Ribeirão Pires são 14 vagas. Os interessados devem comparecer ao Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.

COMÉRCIO

Outlet Premium Imigrantes, que iniciará as operações em 12 de abril, está com cerca de 1.500 vagas abertas para as futuras lojas.

Estão disponíveis oportunidades em diferentes cargos, como gerente de vendas, vendedores, sub-gerentes, estoquistas, dentre outros. Para participar da seleção, basta ter a partir de 18 anos e enviar o currículo para avaliação. O empreendimento estará localizado na saída km 23 da Rodovia dos Imigrantes. O cadastro deve ser feito no site outletpremium.com.br, clicando no campo Trabalhe Conosco.