Duda Nagle compartilha treino com nova namorada: -Nos completamos, entre pedaladas, pesos e risadas

Declarou! Duda Nagle usou as redes para compartilhar treino junto a nova namorada, Michele Balsamão. Os pombinhos apareceram juntos em uma academia no apartamento em que ele tem vive em São Paulo. O ator aproveitou a pausa entre um exercício e outro se declarar para a empresária.

- Nossa história e nossa jornada fitness se entrelaçam de um jeito único. Tem dias que a preguiça bate, mas basta um olhar para ela, já completando uma hora de pedalada, e a motivação vem na hora. Ou aqueles momentos em que estamos indo preparar o jantar e, de repente, me vejo empolgado puxando ferro. E ela? Ela só sorri, entendendo essa minha empolgação repentina. É assim que nos completamos, entre pedaladas, pesos e risadas, disse ele.

- Nossa rotina é mais do que treinos, é uma troca constante de energia e inspiração. Juntos, transformamos até a preguiça em força para seguir em frente. E assim, cada dia é uma nova oportunidade de crescermos, lado a lado, finalizou.

Duda anunciou o fim da união com Sabrina Sato, mãe de sua filha, Zoe, em março de 2023, e assumiu o romance com Michele em fevereiro deste ano. Vale lembrar que, Sabrina confirmou que estava namorando o ator Nicolas Prattes, com quem está atualmente em Paris, na França.