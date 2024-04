Número de palestinos mortos por conflito entre Israel e Hamas chega a 33.175

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou neste domingo, 7, que 38 palestinos morreram nas últimas 24 horas em virtude de ataques de Israel. O número total de mortos subiu para 33.175, desde o início do conflito entre Israel e Hamas que completou seis meses neste domingo, segundo o ministério. O ministério não distingue civis e combatentes, mas afirma que dois terços dos mortos são crianças e mulheres.

Militares israelenses afirmaram que quatro soldados foram mortos neste fim de semana, chegando a mais de 600 soldados mortos desde o início do conflito em 7 de outubro de 2023, conforme o governo de Israel. Neste domingo, o Exército de Israel retirou as tropas do sul de Gaza, mas também continua realizando ataques aéreos e incursões em áreas onde afirma que o Hamas ressurgiu, incluindo o maior hospital de Gaza, Shifa.