Festão! Aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer terá 7 atrações musicais e 3 temas

Viih Tube e Eliezer compartilharam neste domingo, dia 7, detalhes dos preparativos para o aniversário da pequena Lua di Felice, que completa um ano de vida na próxima terça-feira, dia 9. Com um festão daqueles para celebrar, a comemoração acontecerá no próximo final de semana do dia 12, no Resort Tauá, em Atibaia, São Paulo.

O casal surpreendeu os convidados com um convite pra lá de luxuoso que custou R$160 mil. É isso mesmo! Em um vídeo compartilhado pela influenciadora, ela mostrou o vídeo que vinha nos convites entregues às crianças. No vídeo, Viih Tube e Eliezer contam que a festa terá uma line up com sete atrações musicais.

Os convidados poderão curtir os shows do Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Larissa Manoela, Baby Tube e Manu do Batidão. Em uma publicação em conjunto, os dois revelaram que passaram 6 meses preparando o evento.