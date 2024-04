Ele chegou! Carol Sampaio dá à luz Antonio, seu primeiro filho com Frederico Xavier

Bem-vindo, Antonio! Nasceu o filho de Carol Sampaio com o chef de cozinha Frederico Xavier. O anúncio do nascimento foi divulgado por meio das redes sociais oficiais, um dia após o nascimento do pequeno. Segundo a publicação compartilhada pela promoter neste domingo, dia 7, Antonio nasceu no dia 6 de abril, com 51 cm e 3.725kg.

- Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho, estamos aqui explodindo de felicidade. Obrigada pelos registros mais lindos da nossa vida, Daqui a pouco tem um post só seu e da sua equipe, vocês são as melhores do MUNDO., iniciou ela.

Carol ainda se declarou e agradeceu a companhia do marido, Frederico.

- Meu marido, sem palavras para o nosso amor e cumplicidade, juntos somos MUITO melhores., se derreteu ela.

Nos comentários, seguidores e famosos se derreteram e parabenizaram o casal. Ivete Sangalo, Anitta, Camila Queiroz, Valesca Popozuda, Brunna Gonçalves, Joaquim Lopes, Giovanna Lancellotti, Fabiula Nascimento e outros também deixaram suas felicitações.