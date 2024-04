Ator de O Menino Maluquinho relembra momentos com Ziraldo: Sempre entre nós

Neste domingo, dia 07, Samuel Costa, o ator que protagonizou O Menino Maluquinho, utilizou de suas redes sociais para relembrar e compartilhou fotos dos bastidores do filme de criação original de Ziraldo.

A homenagem foi feita ao cartunista, que, como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, morreu aos 91 anos de idade na tarde do último sábado, dia 06. As fotos repostadas pelo ator foram publicadas inicialmente pela Quimera Filmes, produtora responsável pelo longa.

Ziraldo faz parte da nossa vida! Vai estar sempre entre nós, com sua obra cheia de Brasil, encantando uma geracão atrás da outra. Trabalhar com o Ziraldo foi um privilégio e uma diversão, dizia a homenagem.