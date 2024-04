Jojo Todynho responde comentários sobre ter sido deixada pelo namorado: Me satisfaço e estou ótima

Jojo Todynho foi as redes neste domingo, dia 7, para responder comentários dos seguidores. A cantora mandou um recado para aqueles que dizem que ela foi deixada pelo ex-namorado, Renato Santiago, após quase um ano juntos.

- As pessoas falam: Ele largou você. Fui eu que larguei, gente., contou ela.

A cantora aproveitou para ressaltar que não precisa de alguém para estar sexualmente satisfeita, pois já se satisfaz.

- E está tudo bem. As pessoas acham que a vida se resume em estar com alguém. Se deu certo, deu certo. Não deu? Não deu. Cada um no seu quadrado. Eu só preciso de dois dedos e um vibrador. Me satisfaço e estou ótima, continuou.

Para quem não lembra, Jojo foi duramente criticada por alguns seguidores após presentear o ex com um carro avaliada em R$ 240 mil. Na época, ela alfinetou os comentários e contou que fazia o que quiser, já que o dinheiro era dela.

- Para que está feio para você! Está incomodada de novo com a minha vida. O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser., disse ela.