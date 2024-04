Treta familiar? Casamento de mãe de Miley Cyrus estaria por um fio após repercussão de que ator tinha namorado sua outra filha, diz revista

Eita! Tish Cyrus, mãe de Miley Cyrus, e o ator Dominic Purcell, conhecido por seu papel na série Prison Break, estariam com o casamento de oito meses por um fio por conta das notícias sobre o namoro anterior do artista com sua filha caçula, Noah Cyrus. As informações são da revista americana In Touch e foram obtidas com uma fonte próxima da família.

Segundo o insider, o ator não esperava que a relação com Noah fossem relembradas.

- Dominic não ficou feliz com todo o drama e escrutínio em torno de seu relacionamento com Tish e seu relacionamento anterior com Noah. Ele nunca pensou que suas 'ficadas' anteriores com Noah seriam sequer mencionadas, disse o informante.

- Ele odeia a atenção negativa e os problemas que ela causa, e é por isso que alguns de seus amigos dizem que seu casamento pode estar em risco por causa disso., completou.

Vale lembrar que na sexta-feira, dia 5, Noah Cyrus deixou um like em uma foto de Liam Hemsworth, ex-marido de Miley, o que só aumentou rumores de uma possível treta familiar. Liam e Miley se separam em 2020, mas ele ainda segue Noah em seu Instagram. Eita!

