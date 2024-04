Bárbara Evans compartilha bastidores do batizado dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio

Durante o último sábado, dia 06, Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro, utilizaram de suas redes sociais para compartilhar que batizaram os filhos gêmeos. Os pequenos Álvaro e Antônio, de apenas quatro meses de vida, ganharam uma baita celebração com direito a muitas flores e família com looks brancos combinando.

O visual escolhido pela influenciadora, também mãe de Ayla, de dois anos de idade, foi um vestido de renda branca, com recortes na lateral e mangas bufantes. Através do Instagram, a mamãe ainda mostrou detalhes da decoração, toda em tons de branco e muito floridas.

- Gente, vocês não vão acreditar? Botei o povo tudo para correr aqui de casa porque amanhã seis e meia da manhã começa maquiagem, cabelo. Para ficar bonita, né? Amanhã vamos batizar os dois meninos, vai ser lindo! Vou mostrar tudo para vocês. Já estou deitada para dormir. Tomei um banho e o Álvaro começou a berrar, a mãe saiu correndo. Inventei uma musiquinha, balangando para lá e para cá e ele dormiu. Agora hora da mãe dormir também, disse a modelo nos Stories do Instagram, na véspera da celebração.

A cerimônia aconteceu numa capela que foi toda pensando e decorada para a ocasião especial. Logo após a cerimônia, os convidados ainda se reuniram para um almoço em um gramado com grandes tendas, flores brancas e verdes, com uma super mesa de doces em tons de verde.

- Olha aqui que lindo que tá! Cheio de flores, orquídeas? Hoje, tem bem-batizados que é o que a mãe mais gosta. Dessa vez eu vou comer doce! Podem ter certeza, disse Bárbara.

E calma que não acaba por aí! Os presentes ainda levaram uma lembrancinha: uma vela de porcelana toda personalizada com uma pintura da capela onde os meninos foram batizados. Vale notar que, nas mesas, a mesma pintura enfeitava os cardápios.