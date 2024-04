Liverpool desperdiça chances, empata com o Manchester United e deixa Arsenal no topo do Inglês

O empate em 2 a 2 no clássico entre Manchester United e Liverpool neste domingo no Old Trafford deixou ainda mais acirrada a disputa pelo título do Campeonato Inglês. O Liverpool precisava vencer para retomar o topo da tabela, mas desperdiçou muitas chances, principalmente no primeiro tempo, e agora está atrás do Arsenal no saldo de gols.

Arsenal e Liverpool têm 71 pontos, mas o time de Londres leva vantagem no saldo de gols (51 a 42). Logo atrás deles está o Manchester City, com um ponto a menos. Agora os três times precisam dividir suas atenções do Campeonato Inglês com as copas europeias.

Arsenal e Manchester City jogam na terça-feira pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O líder do Inglês recebe o Bayern de Munique, e o atual campeão do Inglês e da Liga dos Campeões vai à capital espanhola enfrentar o Real. Pela Liga Europa, o Liverpool recebe a Atalanta, na quinta-feira.

O clássico em Manchester começou com alta intensidade. Logo aos 2 minutos, o United roubou a bola no meio campo e partiu em velocidade para o ataque. Bruno Fernandes lançou Garnacho que apareceu sozinho, evitou o goleiro Kelleher e mandou para as redes. No momento do lançamento, porém, Garnacho estava em posição irregular.

No lance seguinte, o Liverpool deu a resposta. Salah avançou pela direita e num belo passe acionou Szoboszlai, que chutou cruzado. O goleiro Onana, do United, fez uma grande defesa. Apesar do início promissor, o Manchester United não acertou a marcação e foi dominado pelo rival no primeiro tempo. E foi numa falha de marcação que aconteceu o gol do Liverpool.

Aos 23 minutos, antes de um escanteio, a defesa do United mostrava preocupação com Van Dijk, zagueiro holandês de 1,93 m, mas Mac Allister cobrou na primeira trave. Darwin Nunez desviou de cabeça e a bola sobrou limpa para Luis Diaz, que, de voleio dentro da pequena área, mandou para o gol.

As falhas dos donos da casa se sucediam e as chances surgiam em abundância para o Liverpool, que as desperdiçava. A primeira etapa terminou com 15 finalizações dos visitantes, quatro em direção ao gol, e nenhuma para o Manchester United.

O segundo tempo começou com o Liverpool buscando o ataque e colocando pressão no Manchester United, mas uma falha grotesca do zagueiro Quansah aos 5 minutos mudou o panorama do jogo. Ele dominou na intermediária e, sem marcação, ao tentar fazer o passe deu a bola de graça para Bruno Fernandes. O português percebeu o goleiro Kelleher adiantado, bateu forte do círculo central e empatou o jogo.

O gol animou o Old Trafford, que em menos de dez minutos da segunda etapa viu três finalizações do Manchester United. O Liverpool também seguiu desperdiçando oportunidades. Em uma delas, Darwin Nunez recebeu passe de Luis Diaz livre dentro da área, mas chutou muito mal e a defesa mandou para escanteio.

A virada do United aconteceu aos 22 minutos. Garnacho avançou pela esquerda e tocou para Mainoo dentro da área. Ele dominou com a esquerda e, de virada, chutou de direita com precisão no canto esquerdo de Kelleher, que não teve chance de defesa.

No final do jogo, o Liverpool chegou ao empate. Aos 38 minutos, Wan-Bissaka cometeu pênalti sobre Elliott, que entrou no segundo tempo no lugar de Endo. Salah bateu de pé esquerdo, deslocando o goleiro e marcando seu 17º gol no campeonato.

Após os compromissos no meio da semana, pelas copas europeias, na próxima rodada do Inglês, o Arsenal é quem tem o jogo mais difícil.

O líder joga em casa contra o Aston Villa, quarto do campeonato com 60 pontos, no domingo. O Liverpool recebe o Crystal Palace, 14º da tabela, também no domingo, e o Manchester City também atua em seu estádio diante do Luton Town, 18º colocado, no sábado.