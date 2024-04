No BBB24, Isabelle e Matteus dançam coladinhos e admitem que ficariam um com o outro.

Na madrugada deste domingo, dia 7, o BBB24 foi invadido por uma festa junina fora de época. O Top 7 da edição curtiu uma festa regada a forró e piseiro, com direito a confusões e desentendimentos! Em meio à quadrilha, touro mecânico, prêmios da pescaria e recadinhos no correio elegante, ainda acompanhamos alguns confinados se declarando.

Logo no início da festa, Isabelle e Matteus já podiam serem vistos dominando a pista de dança bem coladinhos. A dupla ainda foi incentivada pelos aliados a trocarem beijos por diversas vezes. Observando de longe, Alane e Beatriz torceram por um beijo do casal e, em conversa com Davi, chegaram a brincar que se fossem nomear o filme do relacionamento dos dois, ele seria À Espera de um Milagre.

Na conversa, as sisters também deixaram claro que entendem que os dois têm vontade, mas avaliam que o beijo ainda não aconteceu por conta do relacionamento que o brother teve com Deniziane no início do confinamento.

Enquanto a manauara dançava com Buda, Davi resolveu puxar um papo com Matteus. Na ocasião, incentivou o gaúcho a dar umas bitocas na dançarina. Como dito, no final das contas o tão aguardado casal acabou não dando o aclamado beijão. Mas, calma! Rolou um beijinho no rosto, o suficiente para fazer com que os aliados comemorassem:

- Na trave!, brincou Davi.

E o gaúcho ainda confessou:

- Se eu estivesse solteiro, eu já tinha ido, afirmou.

Alerta de Matteus para Beatriz

Um pouco antes de caírem na folia, Matteus alertou Beatriz sobre suas interações com artistas - que vem dando o que falar aqui do lado de fora, além de já terem rendido vários puxões de orelhas do apresentador Tadeu Schmidt.

- Não vai se prejudicar, tá? A gente te gosta muito. Mas por favor, sem pular em cima das pessoas, sem subir no palco, pediu o gaúcho.

Neste domingo, dia 07, quem se apresentou no arraía do reality foram os artistas Xand Avião, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Nattan e Felipe Amorim. Os artistas dançaram quadrilha junto dos participantes e até puxaram um trenzinho com eles e brincaram no touro mecânico.

Clima tenso entre Alane e Beatriz

É... o clima festivo não durou a noite toda! As amigas Alane e Beatriz se desentenderam por conta de uma brincadeira envolvendo Isabelle e Matteus. O resultado? A manauara se culpou pelo ocorrido, chorou e foi consolada por Buda e Giovanna, que ainda opinaram sobre a aproximação de Isabelle com as Fadas:

- Você não se sente parte dali, considerou Giovanna.

Tudo começou em meio a pressão geral pelo beijo. Isabelle optou por ir para o quarto e levou a dupla com ela, que seguiram com os incentivos:

- É claro que tu quer e ele quer, disparou Alane.

Pela primeira vez, a amazonense admitiu que também ficaria com Matteus:

- Gosto de dançar com ele, gosto de conversar com ele, eu gosto dele. Eu ficaria. Nem acredito que disse isso, mas eu ficaria.

Em seguida, Isabelle citou o affair que Matteus teve com Ane, nona eliminada do reality.

- Eu ficaria, mas essa situação dele, que ele já viveu aqui, me coisa muito porque eu respeito muito tudo o que já passou, disparou.

Alane prosseguiu contando para a manauara que pediu para Beatriz sair da pista de dança para que os dois pudessem aproveitar o espaço sozinhos. Beatriz, no entanto, reagiu:

- Eu também tenho que dançar, senão vou perder a festa. Eu, Lucas e Giovanna sem poder aproveitar a pista porque os bonitos estão lá e não se beijam.

Com a resposta da vendedora do Brás, a bailarina rebateu, pesando o clima entre as amigas. Beatriz acabou acusando Alane de dizer que ela ocupa o espaço do outro e afirmou que seus adversários a julgavam pelo mesmo motivo.

Alane até tentou contornar a situação, explicando para a vendedora o seu ponto de vista, mas de nada adiantou. Se sentindo culpada pela situação, Isabelle deixou o cômodo. Se sentando em uma parte isolada da festa, começou a chorar e foi consolada por Buda.

- Bia e Alane tiveram essa rixinha e por minha causa a Bia está chorando. Estou me sentindo a pior pessoa do mundo, contou.

A manauara ainda revelou receio por como a relação dela com Matteus pode estar sendo vista pelo público. Pouco depois, Giovanna se juntou aos dois e também deu apoio à Isabelle. Nas palavras da mineira, a sister estaria revelando que se sente sozinha em diversos momentos e que se acha uma sobrecarga no relacionamento de Alane e Beatriz.

- Você não se sente parte oficialmente dali. É como se você fosse aceita, eu sei disso, afirmou Giovanna.

A paz voltou a reinar

Entrou em cena! Ao saber do desentendimento entre as aliadas, Davi resolveu tentar uma reconciliação entre as duas. O motorista puxou Beatriz para o Quarto Fada, onde Alane estava, mas a bailarina logo avisou:

- Não quero conversar.

Apesar de tentar o afastamento, as duas conversaram e se acertaram, pedindo desculpas uma para a outra e prometendo esquecer o assunto.

Observando tudo de longe, Buda fez um comentário com Giovanna sobre o desentendimento entre as duas:

- Elas meio que se toleram, né? Pra poder dar certo.

O brother ainda considerou que ser difícil conversar com a vendedora porque, no seu ponto de vista, ela não escuta ninguém:

- Ela não enxerga o erro que comete, não se arrepende, não para de fazer e não escuta ninguém. Entra por um ouvido e sai pelo outro, concordou Giovanna.