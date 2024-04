Xuxa Meneghel e Mauricio de Sousa lamentam morte de Ziraldo e homenageiam o cartunista

O Brasil ficou de luto no último sábado, dia 6, por conta da morte de Ziraldo, famoso cartunista que criou o Menino Maluquinho, aos 91 anos de idade, de causas naturais. E não foi só os fãs que ficaram tristes com a partida do artista, alguns famosos também se emocionaram.

Xuxa Meneghel usou as redes sociais para homenagear Ziraldo e contou que ele o ajudou a começar sua carreira na TV.

Foi no seu programa, Etcétera, que a minha vida na televisão começou... Desde então, você sempre fez parte da minha vida, da minha história, da história da Fundação e de tantas crianças. Obrigada por tudo que você plantou e um beijo no seu coração. Vai com Deus.

Mauricio de Souza, outro cartunista famoso, também lamentou a morte do amigo e publicou uma foto.

Que tristeza! Não tenho palavras. Perdi mais que um grande amigo. Perdi um irmão. Das letras, dos traços e da vida! Mas ele estará sempre aqui em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos, de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva, Ziraldo!, escreveu o criador da Turma da Mônica.