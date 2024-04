Após batalha contra câncer, Preta Gil ganha Lei com seu nome no Rio de Janeiro

Preta Gil agora é nome de Lei na cidade do Rio de Janeiro. O projeto 2371/2023 foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado por Eduardo Paes. A proposta diz sobre campanhas perenes de conscientização e prevenção ao adenocarcinoma, tumor que atinge vários segmentos do trato digestivo.

A campanha permanente de prevenção ao adenocarcinoma tem a finalidade de promover e conscientizar a população acerca da doença, as formas de prevenção e os tratamentos, além de estimular ações educativas mediante a difusão dos conhecimentos científicos relacionados ao adenocarcinoma na perspectiva da prevenção, do diagnóstico precoce e dos meios de tratamento, diz o segundo artigo da Lei.

O adenocarcinoma pode atingir regiões do corpo como próstata, pulmão, sistema gástrico, intestino, pâncreas, mama. Segundo o documento, cerca de 40 mil pessoas são diagnosticadas por ano com a doença.

Vale lembrar que, no dia 12 de dezembro de 2023, a filha de Gilberto Gil anunciou que o tratamento contra a doença havia chegado ao fim. Ela foi diagnosticada em janeiro do mesmo ano, após ser internada às pressas com fortes dores abdominais.