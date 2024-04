?Godzilla e Kong? traz às telas a quinta etapa do Monsterverse

Godzilla e Kong: O Novo Império, em cartaz no Brasil, é o quinto filme do chamado MonsterVerse (universo compartilhado dos titãs gigantes, produzido pela Legendary Pictures e pela Warner Bros.) e dá continuidade aos eventos de Godzilla vs. Kong, de 2021.

Antes inimigos, os dois personagens icônicos agora vão lutar lado a lado contra uma força colossal que está escondida no planeta e que ameaça a existência deles e da própria humanidade. A trama vai explorar mais a fundo a origem dos titãs e os mistérios da Ilha da Caveira.

A criatura colossal que conquistou fãs ao redor do mundo apareceu pela primeira vez nos cinemas em 1954, no original japonês Godzilla, dirigido e roteirizado por seu criador, Ishirô? Honda (1911-1993).

Seis décadas depois, a franquia de sucesso ganhou uma versão americana, inaugurada com o longa-metragem Godzilla, lançado em 2014, que abriu a série Monsterverse.

Para quem vai ao cinema ver Godzilla e Kong: O Novo Império, vale a pena conhecer os acontecimentos da franquia até aqui nos filmes anteriores, disponíveis no streaming.

Série ajuda a explicar elementos prévios da história dos monstros

Lançada pelo Apple TV+ em 2023, a série Monarch - Legado de Monstros, também parte do Monsterverse, explorando detalhes da história entre humanos e titãs que ainda não foram explicados com profundidade nos cinemas pelos filmes da franquia, expandindo seu universo.

A produção mostra, entre outras coisas, de que forma a existência dos titãs foi descoberta nos anos 1950 e as origens da organização secreta Monarch.

Os dez episódios estão disponíveis na plataforma de streaming. Uma segunda temporada já foi especulada, mais ainda não há confirmação a respeito de sua possível produção.

A construção do personagem

Godzilla (2014)

Monstros foram despertados por testes nucleares. Em 1999, um deles escapou de uma mina de urânio nas Filipinas. Quinze anos depois, Joe Brody, engenheiro cuja esposa morrera na tragédia, tenta desvendar a verdade por trás do que as autoridades rotulam como "desastre natural".

São então apresentados os M.U.T.O., monstros que estão submergindo para a Terra. O próprio Godzilla tem a função de detê-los, em nome do equilíbrio do planeta, mas é visto como ameaça à humanidade - e passa a ser atacado. O longa também introduz o Projeto Monarch, uma organização secreta criada para estudar (e controlar) os titãs.

Kong: Ilha da Caveira (2017)

O segundo filme da franquia é ambientado em 1973, durante a Guerra do Vietnã. Bill Randa (John Goodman) convence o governo americano a bancar uma expedição da Monarch a uma ilha perdida, onde ele acredita que encontrará monstros.

Quando os helicópteros que levam sua equipe até a ilha são atacados, parte dela decide caçar Kong por vingança. Mas acaba descobrindo a história dos titãs, e conclui que Kong, muito longe de um ser maléfico, é protetor dos habitantes da ilha. Na cena pós-créditos, a Monarch revela que outras criaturas como Kong ainda vivem no mundo, apresentando provas da existência de Godzilla, Mothra, Rodan e Ghidorah.

Godzilla 2: Rei dos Monstros (2019)

O terceiro filme se passa cinco anos depois da época do primeiro. A cientista Emma Russell, que trabalha para a Monarch, é cooptada por ecoterroristas. A tese do grupo é que os titãs deveriam ser despertados para "curar" a Terra dos males que a humanidade causa ao ambiente. Emma desperta, nesse processo, alguns monstros: Mothra, uma mariposa gigante; King Ghidorah, um dragão de três cabeças, e Rodan, um dinossauro voador. Ghidorah e Rodan batalham com Godzilla pelo domínio do planeta, enquanto este recebe apoio da Mothra. Godzilla vence a batalha e é reconhecido como Rei dos Monstros.

Godzilla x Kong (2021)

Kong encontra uma arma poderosa feita com partes do casco de Godzilla. Mais tarde, uma batalha entre os dois acontece em Hong Kong e o rei dos monstros sai vitorioso. Mas a Apex Cybernetics, que havia sido destruída por Godzilla, guardava em segredo uma máquina gigantesca conhecida como Mechagodzilla, controlada por humanos através da mente e cuja fonte de poder é um dos esqueletos do King Ghidorah.

A engenhoca acaba possuída pela consciência do titã, mata os seus controladores e vai atrás de Godzilla. Kong, então, decide entrar na briga como seu aliado e, juntos, eles destroem o monstro artificial.

Shin Gojira (2016)

Filme não é parte da franquia Monsterverse, mas é opção para se conhecer mais a fundo Godzilla. Releitura do clássico japonês, o longa é assinado por Hideaki Anno. Nele, a guarda costeira do Japão investiga um acidente que destruiu um iate na Baia de Tóquio.

Membro do gabinete do governo, Rando Yaguchi acredita que ele foi provocado por uma criatura viva. Sua teoria se confirma e ele quer realizar pesquisa sobre Godzilla. O roteiro coloca, então, o embate entre o interesse científico e a resposta militar ao aparecimento do monstro, a quem o governo tenta destruir com ajuda do Exército dos EUA.