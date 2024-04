Mauaense vive expectativa de disputar a paralimpíada

O paratleta Leandro de Oliveira Viana, 18 anos, que é embaixador do Projeto Futuro Paralímpico, de Mauá, vive um momento altamente favorável na carreira. Com resultados expressivos, o jovem tem se destacado na classe t38 do salto em distância. Com isso, o sonho de disputar a próxima edição dos Jogos Paralimpícos, em Paris, está cada vez mais próximo.

De acordo com o técnico Walter Agripino, neste ano Leandro bateu três vezes o recorde brasileiro da classe t38. Com isso, o atleta – que reside no Jardim Miranda – está convocado para compor pela primeira vez a Seleção Brasileira adulta. E, Leandro embarca com destino ao Marrocos no próximo sábado, na busca pela classificação internacional para, enfim, brigar pela vaga nos Jogos Paralimpícos de Paris.

“Desde que descobrimos uma patologia rara neste atleta, ele mudou de categoria. Começamos então uma corrida intensa para disputar os Jogos de Paris. Ele tem muita qualidade técnica, porém a sua patologia recém-descoberta tem um agravante, ou seja, o faz perder força e a coordenação motora”, explicou Agripino.

"Acreditamos muito no trabalho realizado com ele e foi por meio do Ibisc (Instituto Brasileiro de Inclusão Sociocultural) que conseguimos concluir os exames clínicos, que o atestou com a doença Malformação de Chiari. Patologia que apresenta uma anomalia na anatomia do crânio, em que o cérebro, ao invés de ficar inteiro dentro da cabeça, tem uma parte expulsa para a coluna cervical. Enfim, estamos com a patologia e vencendo as competições”, concluiu Agripino.

O Núcleo de Atletismo do Projeto Futuro Paralímpico, mantido pelo Ibisc, é sediado no Parque da Juventude, em Mauá, na Rua Francisco Ortega Escobar, na Vila Noêmia.

O Projeto Futuro Paralímpico é realizado com verbas da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de São Paulo, contando com patrocínio da Braskem, L’Oreal, AT&T e COOP.

A Paralimpíada de Paris será aberta dia 28 de agosto, com as competições sendo iniciadas no dia seguinte. O programa do megaevento na capital francesa será composto por 22 modalidades: badminton, bocha, futebol de cegos, goalball, judô, canoagem, hipismo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, esgrima em cadeira de rodas, basquete em cadeira de rodas, tiro com arco, atletismo, halterofilismo, vôlei sentado, natação, remo, tiro esportivo, taekwondo, triatlo, rúgbi em cadeira de rodas e ciclismo.