Bancos e financeiras realizam mutirão para negociar dívidas

Consumidores endividados têm até o dia 15 de abril para negociar as parcelas atrasadas com bancos e financeiras pelo Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e bancos associados, Banco Central do Brasil, Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e Procons de todo o País.

Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras, que estejam em atraso e não possuam bens dados em garantia, nem dívidas prescritas. Serão oferecidos descontos ou redução de taxas, extensão dos prazos para pagamento, alteração nas condições de pagamento, migração para outras modalidades de crédito mais baratas, de acordo com a política de cada instituição participante.

Vale lembrar que a negociação começa pelo envio de uma proposta de acordo ao banco, o que pode ser feito diretamente com a instituição financeira credora, em seus canais oficiais, ou pelo portal consumidor.gov.br, lembrando que o consumidor precisa ter sua conta Prata ou Ouro.

“A renegociação da dívida deve ser usada pelo consumidor como um ponto de partida para a retomada dos seus projetos de vida. É fundamental que a proposta enviada ao banco seja condizente à sua capacidade de pagamento, ou seja, caiba no seu orçamento, caso contrário, as chances de voltar a se endividar podem ser grandes”, alerta Amaury Oliva, diretor executivo de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban.

Para aproveitar melhor a oportunidade, uma vez que os bancos participantes estão empenhados em trazer benefícios e melhores condições daquelas já existentes no contrato –, o portal Meu Bolso em Dia Febraban listou algumas dicas que podem ajudar nas negociações, evitando que o consumidor não volte a se endividar (confira ao lado).