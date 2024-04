Palavra do Leitor - 7 de abril de 2024

Educação em S.Caetano

Gostaria de fazer uma reclamação sobre a escola Fortunato Ricci na cidade de São Caetano. Minha filha foi mordida por um aluno com espectro autista. Isso vem acontecendo regularmente e sinto que falta preparo dos professores e, principalmente, suporte a diretora por parte da Secretaria de Educação. No mesmo dia que ela foi mordida no nariz, levei-a ao hospital. Quase foi necessário dar um ponto no seu nariz. A partir deste dia, minha filha não quer mais ir à escola, chora todos os dias. Abrimos Boletim de Ocorrência e estamos aguardando o retorno da Seduc. É importantíssimo haver a integração destes alunos, porém é dever do poder público dar suporte a todos para ocorrer uma integração plena, ainda mais na cidade de São Caetano, que possui o maior IDH do Brasil. Quero destacar que tanto a minha filha quanto os alunos autistas precisam de um suporte melhor da Secretaria de Educação de São Caetano.

Roberto Saraiva Romera

São Caetano

Saúde em Sto.André

Existe uma senhora internada no Hospital Municipal de Santo André há mais de 30 dias. Tem 82 anos e precisa de angioplastia. O médico que a acompanha disse que somente no Hospital de São Bernardo faz isso, o que se sabe que é falácia. Fui investigar pessoalmente e sequer o Hospital de Clínicas de São Bernardo sabe do caso da senhora, que está internada na enfermaria clínica CC 2, leito 5. Acho que se chama Santina. O médico disse ainda que necessita fazer licitação para realizar angioplastia e cateterismo, outra mentira. Só porque é pobre? As filhas estão desesperadas. Tentei falar com a assistência social e fui ignorada, riram da minha cara. A paciente vai morrer.

Milena Dolores Curti

Santo André

Golpe

‘60 anos do golpe. O Grande ABC na luta’ (Política, dia 31). Ora, o movimento de 1964 aconteceu por iniciativa somente dos militares? Não, porque o povo de bem, podendo ou não estar equivocado, é que clamava por atitude das forças armadas, tendo em vista o caos instalado no seio da sociedade com o latente aumento da criminalidade em nome da democracia. Essa dita luta pelo proletariado, hoje muito na moda, praticada pelos nossos governantes aliados a ditadores tipo Maduro, Castros e outros que oprimem o povão, não se sustenta economicamente. Ora, povão, estamos nesses tempos assemelhados a situação vivida em 64, com a criminalidade em pleno comando da Nação, o aumento dos sedentos pelas benesses, saúde em caos, falta de vacina para dengue, educação com professores mal remunerados, que fingem que ensinam a alunos que fazem de conta que aprendem, segurança mal remunerada e cerceada no exercício pleno da função e por aí vai. Portanto, o quadro atual sugere atitudes duras que eventualmente podem ser taxadas de golpe. Ou contragolpe, pois o que estamos passando hoje é um golpe na liberdade, na economia, na segurança e em tudo mais.

Antonio Carlos Ribeiro

São Caetano

Atila

Uma suposta derrota de Atila Jacomussi em outubro mostrará o recado dos eleitores de Mauá. Atila não mora em Mauá, é um forasteiro. As urnas mostrarão o tamanho da rejeição dos munícipes.

Eduardo Furtado

Mauá