Apresentado, técnico Artur Jorge promete Botafogo 'dominante' e 'corajoso'

Oficializado na sexta-feira, o técnico Artur Jorge foi apresentado pela diretoria do Botafogo neste sábado. Em sua primeira entrevista coletiva, o treinador português prometeu um time "dominante" e "corajoso" e afirmou que não hesitou em fechar a negociação com a equipe brasileira, mesmo com contrato renovado com o Braga, de Portugal.

"Para mim, foi muito fácil. Na primeira conversa que tivemos com o John (Textor, dono da SAF do Botafogo) sobre a possibilidade de eu ter interesse de vir para cá, foi fácil. Eu conheço a dimensão do Botafogo, sei perfeitamente. É daqueles clubes que desde muito novo, para quem é apaixonado pelo futebol, que é o meu caso, você ouve falar. Quando falamos em Brasil, falamos também em Botafogo", comentou.

Artur Jorge rescindiu seu contrato com o Braga, que tinha planos para o treinador para a próxima temporada europeia. Durante semana, ao anunciar a saída do clube português, o presidente António Salvador demonstrou insatisfação com a decisão do técnico.

Ao comentar seus planos para o novo time, o treinador prometeu mudanças, principalmente em relação ao desempenho do Botafogo na reta final do último Brasileirão, quando sofreu uma dura virada na tabela e perdeu o título após ostentar a vantagem de 13 pontos na liderança.

"Não seria muito coerente se eu dissesse que a minha ideia é manter o que está sendo feito. Meu objetivo nesse momento é fazer com que este Botafogo possa ser uma equipe dominante, que tenha coragem, com valores que cremos que podem identificar e ter uma identidade muito própria", declarou.

Artur Jorge disse também estar ciente das eventuais cobranças da torcida, insatisfeita após a forte decepção no Brasileirão de 2023. "Sabemos que a torcida tem expectativas altas. Temos que garantir uma coisa: que seremos sempre uma equipe corajosa, determinada e que possa jogar para ganhar contra quem for, ou quando quer que seja", projetou o técnico, que assinou contrato de dois anos com o clube carioca.