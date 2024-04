Morre Ziraldo, criador de 'O Menino Maluquinho', aos 91 anos

Gênio do desenho! Morreu neste sábado, dia 6, o chargista e escritor Ziraldo, criador de personagens inesquecíveis como 'O Menino Maluquinho' e 'Turma do Pererê'. A informação foi confirmada pela família do desenhista.

O jornalista morreu dormindo, quando estava em casa, em um apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, por volta das 15h.

Também caricaturista e jornalista, ele foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal 'O Pasquim', um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil e escreveu mais de 200 livros durante a carreira.