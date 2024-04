Morre Ziraldo, criador do "Menino Maluquinho"

O desenhista e escritor Ziraldo Alvez morre na tarde deste sábado (6), aos 91 anos. O lendário pai do "Menino Maluquinho" dormia em casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando foi encontrado morto pela família.

Jornalista mineiro, Ziraldo também colaborou com a fundação de um dos principais veículos no combate à ditadura militar, O Pasquim. Em 2018, havia sofrido um grave AVC (acidente vascular cerebral).

Por publicações como o Diarinho, o Diário já prestou ao longo da vida inúmeras homenagens ao desenhista. Em 2010 mesmo, uma entrevista exclusiva com o autor estampou as páginas da seção no jornal.

Em 2022, a lembrança do legado de Ziraldo à arte nacional veio em traços, por um dos ilustradores do time do Diário, Seri.