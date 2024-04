Wanessa deve retomar carreira musical após participação no BBB24

Após sua participação no BBB24, Wanessa Camargo passou por um período de incertezas depois de sua expulsão do reality. Afastada das redes sociais, a cantora parece ter tomado uma decisão sobre sua carreira: ela deve retornar aos palcos no dia 10 de maio.

Segundo informações do jornalista Cadu Safner, do portal Leo Dias, a cantora está planejando mesmo voltar. A informação, no entanto, se confirmou quando uma casa de shows na Zona Oeste de São Paulo começou a vender ingressos para um show da cantora, embora ela ainda não tenha anunciado a apresentação oficialmente em suas redes sociais.

Os ingressos estão disponíveis em diferentes faixas de preço, variando de R$ 70 a R$ 480. O site ainda não apresenta mais detalhes sobre a turnê ou outras atualizações da cantora.