Viih Tube faz desabafo sobre tentativas falhas para nova gravidez: - Quem diria, depois do susto que o positivo me deu

Neste sábado, dia 06, Viih Tube utilizou de suas redes sociais para compartilhar um vídeo desabafo sobre suas tentativas de engravidar. Em um compilado de registros gravados durante todos os testes de gravidez que fez desde dezembro de 2023, a influenciadora fala sobre a frustração pelos recorrentes negativos que tem recebido.

- E?? Três meses tentando e? pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, na?o sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo ja? me deu, hoje eu torcer todo me?s por ele!, declarou ao começar.

No vídeo, vemos o momento em que a ex-BBB e podcaster, já mãe de Lua Di Felice, de 11 meses de vida, e esposa de Eliezer, realizou um teste, em dezembro de 2023, afirmando que o Papai Noel havia dito que ela estava grávida de uma menina.

- Eu pedi um presente de Natal para o Papai Noel. Falei que quero que a família aumente, quero um filho ou uma filha.

A influenciadora disse estar com frio na barriga, e lamentou o teste negativo.

- Queria estar grávida, conta.

Em janeiro de 2024, o teste mais uma vez deu negativo e, no registro de fevereiro, Viih afirmou sentir uma tontura e pressão na barriga.

- Nenhum risquinho, nada. Quando fiquei grávida da Lua senti igual. Minhas esperanças nunca acabam, diz ao mostrar o último teste, que também foi negativo.