Escritora Roseana Murray perde braço e orelha após ataque de pitbulls, diz jornal

Durante a última sexta-feira, dia 05, a escritora Roseana Murray foi encaminhada às pressas ao hospital após ser atacada por três cães da raça pitbull. De acordo com as informações divulgadas pelo jornal O Globo, o caso aconteceu em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e a poetisa teve o braço direito amputado.

A mulher de 73 anos de idade foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada, de helicóptero, até o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia e está internada. Além da amputação do braço direito e da perda de uma das orelhas, Roseana é dita por passar por reconstrução do braço esquerdo e dos lábios.

Testemunhas relataram que a escritora foi arrastada por cinco metros pelos cães durante o ataque. Além disso, imagens ainda mostram que Roseana Murray ficou com marcas de mordida pelo corpo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o estado de saúde da escritora é grave, mas estável.

O Globo ainda afirma que três pessoas apresentadas como tutoras dos cães foram presas ainda na tarde da última sexta-feira, dia 05. O trio foi apreendido em flagrante, denunciados por maus-tratos contra animais e também responderão por omissão de cautela e lesão corporal. O delegado André Luiz Salvador Bueno afirmou que uma equipe da perícia compareceu no local e constatou as más condições do espaço em que os cães estavam confinados.

Os cachorros aparentavam estar debilitados, ofegantes e muito estressados, declarou o profissional.