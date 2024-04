Tá com tudo! MC Bin vai a churrascaria após eliminação do BBB24

Prometeu e cumpriu! Um dia após sua eliminação no BBB24, MC Bin fez questão de ir a uma churrascaria. O funkeiro havia revelado ainda dentro do reality seu desejo de comer churrasco assim que saísse do confinamento. Ele cumpriu sua promessa na sexta-feira, dia 5.

Em uma conversa com Giovanna e Lucas Henrique na última quinta-feira, dia 4, o cantor revelou a vontade e disparou:

- Eu vou sair e vocês vão ficar no 'Tá com Nada'. Eu vou ir pra churrascaria., disse ele.

Vale lembrar que o funkeiro foi eliminado com 80,34% dos votos. O paulista perdeu a disputa em um paredão contra Davi, que recebeu 19,66% dos votos.

MC Bin Laden, registrado como Jefferson Cristian dos Santos de Lima, passará a assinar apenas como MC Bin.