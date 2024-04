Fiuk e Deolane Bezerra são vistos de chamego durante show de Simone Mendes

Está rolando? Durante o show de Simone Mendes, realizado na última sexta-feira, dia 5, Fiuk e Deolane Bezerra foram flagrados em um verdadeiro clima de romance. Os famosos curtiram a noite lado a lado no Villa Country, em São Paulo, com direito a sussurros no pé do ouvido e brincadeirinhas internas.

Vale notar que essa não é a primeira vez que os dois são flagrados em clima de romance. Os rumores de um possível affair entre o ator e a advogada começaram em novembro de 2023, durante as festas na Casa da Barra, do influenciador Carlinhos Maia - que também esteve ao lado dos famosos durante o show, assim como o jornalista Luiz Bacci.

Através dos Stories do Instagram, Maia, que já declarou apoiar um relacionamento entre Fiuk e Deolane, compartilhou um vídeo dos dois. Na legenda da postagem, brinca ao dizer que Fiuk continua na luta para conquistar o coração da advogada.

Entre outros nomes, o show de Simone Mendes ainda contou com a presença de Key Alves, que roubou a cena ao usar um vestido longo e transparente, deixando a lingerie à mostra.