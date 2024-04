Brasileira acusa Beyoncé de plágio e jornalista afirma festa da cantora no Brasil

Na noite da última sexta-feira, dia 5, Flora Matos foi parar nos assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter, após acusar Beyoncé de plágio. Vale notar que a brasileira já chegou a causar diversos burburinhos com suas opiniões polêmicas, como ao aconselhar Ludmilla a parar de copiar a norte-americana e outros famosos estrangeiros.

Desta vez, para embasar seu argumento, a influenciadora compartilhou alguns relatos dos próprios fãs.

Com certeza esse flow foi baseado em Piloto da Flora Matos, declarou um fã da rapper, alegando que a música Bodyguard, presente no último álbum da Diva Pop, teria sido baseada no projeto da artista.

Através dos Stories do Instagram, Flora, que afirmou que seus trabalhos musicais estão sendo plagiados há 15 anos, compartilhou uma captura de tela da fala do seguidor ao som de um verso de Mano Brown na música Nego Drama. No trecho escolhido, o rapper diz:

Inacreditável, mas seu filho me imita.

Em seguida, ainda compartilhou uma conversa em inglês com outro seguidor.

Que imitadora, aponta o internauta.

Todo dia algo diferente, respondeu Flora.

Essa merd* é loucura, ela deixou isso tão óbvio, pontuou o seguidor.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, a artista publicou:

Eu não disse que a Beyoncé me plagiou. Eu tenho amor à minha vida. Eu sei que muito do que essas artistas lançam não são coisas elaboradas exatamente por elas mesmas e tem ficado por isso mesmo, concluiu.

Não satisfeita, a brasileira ainda afirmou que as cantoras Rihanna e Cardi B também a plagiaram, as desafiando a criar algo sozinhas.

A diva pop fará festa no Brasil?

Beyoncé acabou de lançar seu mais novo álbum, intitulado como Cowboy Carter, que vem fazendo o maior sucesso. Esta semana, o jornalista José Noberto Flesch, conhecido por anunciar shows internacionais de antemão, realizou uma publicação onde afirmava que a diva pop terá uma festa no Brasil para comemorar o mais novo lançamento.

O anúncio foi realizada em seu perfil no X, o antigo Twitter, junto de um link para que os fãs se inscrevam. Segundo ele, o evento será no dia 10 de abril de 2024 e a equipe responsável anunciará os vencedores a partir do dia 8. No entanto, vale notar que ainda não há qualquer tipo de confirmação acerca da presença da cantora.