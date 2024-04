Davi se mostra confiante no paredão e sisters relembram início do programa. Confira o que rolou na madrugada do BBB24

A grande final do BBB24 está quase batendo na porta. Com isso, os participantes já se mostram mais tensos e sentem as emoções pelos últimos dias na casa.

Após a formação do 18º Paredão na última sexta-feira, dia 5, os confinados Alane, Davi e Giovanna se enfrentam na berlinda e disputam pelas vagas restantes no Top 6.

Na ocasião, os participantes com menos votos para serem salvos foram Alane e Davi, que não escondeu a confiança ao cair no Paredão.

- Eu mesmo sinto assim uma confiança, sabe? Confiança em todos os aspectos: confiança no jogo, confiança no que fiz, confiança no que eu faço, confiança de tudo. O que vier de lá para cá, a gente vai enfrentar sem medo. Se posicionar que é o que a gente sabe fazer bem e jogo que segue. Rumo à final!, disse durante uma conversa com Isabelle.

Vale notar ainda que, antes de encerrar o ao vivo, Tadeu Schmidt deu uma bronca na galera da casa por não fazerem silêncio ao deixar o confessionário, como havia sido pedido antes da dinâmica.

Buda se iguala a recorde conquistado na décima edição do programa

Ainda durante o programa ao vivo, o apresentador anunciou que Lucas Henrique (também conhecido como Buda) se igualou ao recorde de mais lideranças do programa, com cinco vitórias em Provas do Líder. Assim, o confinado empata com Kadu Parga, participante BBB10.

Mais tarde, enquanto cumpria o Castigo do Monstro, Buda ainda fez uma promessa para caso Giovanna, sua companheira na penalidade, não seja eliminada.

- Aí, Brasil, se a Giovanna ficar, eu pulo pelado na piscina, disparou.

Diante do silêncio um tanto quanto constrangedor da emparedada, o brother riu e brincou:

- Vai sair com rejeição máxima agora. O Brasil: Deus me livre!

Nostalgia atinge sisters

Enquanto isso, no Quarto Fadas, as participantes Beatriz e Isabelle entraram em um momento nostalgia ao relembrarem o início do programa. Nas palavras da manauara, parece que demorou tanto para chegarem até esse estágio do jogo, mas, ao mesmo tempo, tem a impressão de que o tempo passou rápido.

- Parece que foi ontem, Isabelle, que a casa estava lotada, afirmou a vendedora do Brás.

E aí, o que será que essa final nos reserva?