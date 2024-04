Nasce filha de Xande de Pilares com Thay Pereira: Nossa Estrela

A família de Xande de Pilares aumentou! Pai pela terceira vez, o sambista usou as redes sociais na noite da última sexta-feira, dia 5, para anunciar o nascimento da filha Estrela, fruto da relação com a nutricionista Thay Pereira.

Nossa Estrela nasceu! O melhor presente que eu poderia ter nasceu!, escreveu nas redes sociais.

O casal ainda mostrou o rostinho da criança com um clique tirado diretamente do momento do parto.