Boston Celtics vence Sacramento Kings por 1 ponto após poupar titulares no fim do jogo

No primeiro jogo após garantir a vantagem de jogar em casa nos playoffs, o Boston Celtics venceu o Sacramento Kings por 101 a 100 na rodada de sexta da NBA. O triunfo pela margem mínima pode deixar a impressão que o melhor time da temporada sofreu no jogo, mas o técnico do Boston, Joe Mazzulla, poupou seus titulares no final.

E foi justamente um reserva, Xavier Tillman, o responsável pela cesta que definiu a vitória nos segundos finais da partida. O Boston Celtics conquistou sua 12ª vitória consecutiva em casa e venceu 13 de seus últimos 15 jogos.

Com os titulares rivais descansando, os Kings conseguiram voltar ao jogo após verem o Boston abrir 19 pontos no quarto quarto. Com uma bandeja de Fox ficaram só dois pontos atrás no fim do jogo: 99 a 97. Na sequência, Colby Jones bloqueou Pritchard na posse de bola de Boston, e Fox acertou um arremesso de 3 pontos. Foi a primeira vez que o Sacramento liderou o placar desde o primeiro quarto: 100 a 99. Tillman, porém, conseguiu a última cesta do jogo.

"É bom para a química da nossa equipe", disse Kristaps Porzingis, que marcou 20 pontos e conseguiu 11 rebotes, seu segundo "double-double" seguido. "E ver Joe todo animado nos bastidores. Foi uma boa vitória para nós", completou.

Fox fez 40 pontos e foi destaque do Sacramento Kings. "Fox foi fenomenal, especialmente no final. Nos deu uma chance de vencer", disse o técnico do Kings, Mike Brown. "Desperdiçamos uma chance", lamentou Domantas Sabonis, que conseguiu 16 pontos e 16 rebotes para o Sacremanto. "Tivemos a chance de vencer e não conseguimos", disse. Os Kings perderam quatro dos últimos seis jogos. O time é o oitavo colocado na Conferência Oeste com 44 vitórias e 33 derrotas.

Em Dallas, os Mavericks derrotaram o Golden State Warriors por 108 a 106 e encerraram uma sequência de seis vitórias consecutivas dos rivais. PJ Washington coroou seu melhor jogo em Dallas com uma bandeja de desempate faltando 4,5 segundos para o final.

"Ele (Washington) foi espetacular", disse Kyrie Irving sobre eu companheiro de time. "Dava para perceber que seria uma noite especial apenas com base em como ele começou o jogo. É disso que precisamos, especialmente quando não temos certos jogadores", completou. Washington terminou com 32 pontos, e Luka Doncic desfalcou o Dallas com dores no joelho.

O Dallas Mavericks solidificou sua posição no quinto lugar na Conferência Oeste (47 vitórias e 30 derrotas) e tem dois triunfos a mais que o New Orleans Pelicans (45 e 32), que está no sétimo posto. São seis vagas em disputa para os playoffs.

Stephen Curry marcou 28 pontos para o Golden State Warriors, mas não foi o suficiente para evitar a derrota de seu time, que viu o fim de uma série de cinco vitórias seguidas. O Golden State Warriors é o décimo colocado na Conferência Oeste com 42 vitórias e 35 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 126x112 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 124x115 Orlando Magic

Washington Wizards 102x108 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 101x100 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 108x90 Detroit Pistons

Houston Rockets 104x119 Miami Heat

Chicago Bulls 108x100 New York Knicks

New Orleans Pelicans 109x111 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 111x117 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 108x106 Golden State Warriors

Phoenix Suns 97x87 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 131x102 Utah Jazz

Acompanhe os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Atlanta Hawks