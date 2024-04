Charge - 6 de abril de 2024

Um professor de Educação Infantil é acusado de agredir criança de 2 anos na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) José Rodrigues Pinto, na Vila Nogueira, em Diadema. O caso aconteceu na última quinta-feira, quando o docente Gilson de Lima, 62, teria segurado o aluno pelo pescoço para que ele terminasse uma tarefa, segundo depoimento de uma testemunha.

Fotos tiradas após o ocorrido mostram hematomas no entorno do pescoço do menor. A Prefeitura Municipal de Diadema informou que o professor envolvido na denúncia foi afastado de suas funções. A medida foi publicada ontem em portaria no Diário Oficial do município, com afastamento preventivo de 60 dias.