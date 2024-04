AD Santo André bate Corinthians na prorrogação e chega à 6ª vitória

AD Santo André e Corinthians protagonizaram uma emocionante partida ontem à noite no Dell’Antonia (Ginásio Laís Elena). Válida pela oitava rodada da LBF (Liga de Basquete Feminino) as andreenses bateram as corintianas por 86 a 81, chegaram à sexta vitória na competição e ocupam a terceira colocação. Já o time da Capital é o quinto.

A partida foi muito equilibrada do começo ao fim. Cada equipe venceu dois quartos. Santo André foi melhor no primeiro e no terceiro (19/18 e 28/12). O Corinthians venceu o segundo e o quarto (19/13 e 26/13). Essa igualdade seguiu até o fim e com 73 a 73 o jogo foi para a prorrogação.

Nos cinco minutos adicionais as andreenses foram melhores, venceram por 13 a 8. A ala/pivô andreense Juliana Ribeiro foi escolhida a MVP (sigla em inglês para a melhor da partida) com 21 pontos, 11 rebotes e uma assistência.

Santo André volta à quadra na próxima segunda-feira (8), às 18h, contra o Blumenau, também em casa.