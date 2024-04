Cachorrão joga pelo empate hoje no Brunão

Após vencer a partida de ida por 1 a 0, o EC São Bernardo volta a campo hoje contra o Sertãozinho pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. A bola rola a partir das 15h, no Estádio Bruno José Daniel. A entrada é gratuita.

No primeiro embate jogado no Interior, o EC São Bernardo chegou à vitória nos acréscimos do segundo tempo, com um gol do atacante DG, artilheiro da equipe no estadual, que balançou as redes em sete oportunidades.

A vitória permite ao Cachorrão jogar pelo empate hoje. Caso avance para a semifinal, o time da região ficará a dois jogos de conquistar o tão sonhado acesso à Série A2. Na edição de 2023, o Bernô ficou no quase, sendo eliminado na semifinal pelo Capivariano.

A última atividade comandado pelo técnico Renato Peixe já foi realizado no palco do jogo. O comandante aplicou treino tático e trabalhou bola parada. Para a partida de logo mais, o técnico não poderá contar com o zagueiro Alan Uchôa e o meia Willian Rodrigues, que se recuperam de lesão.

Na primeira fase, o time do Grande ABC somou 30 pontos ficando com a segunda colocação no geral. Já o clube do Interior ficou em sétimo lugar.

A decisão terá transmissão ao vivo no canal do Futebol Paulista no YouTube.