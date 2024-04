México rompe relações diplomáticas com Equador após ter embaixada invadida em Quito

O México está rompendo relações diplomáticas com o Equador depois que a polícia invadiu a embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas. Ele residia na embaixada desde dezembro, após ser indiciado por corrupção.

O anúncio da suspensão das relações diplomáticas foi feito pelo presidente do México, Andrés Manuel Lópes Obrador, que considerou a invasão da embaixada um ato autoritário e uma "violação flagrante" do direito internacional e da soberania mexicana.

Na noite de sexta-feira, 5, a polícia equatoriana arrombou as portas externas da sede diplomática mexicana em Quito e entrou no pátio principal para capturar Glas. O ex-vice-presidente, provavelmente o homem mais procurado do Equador, foi condenado por suborno e corrupção. As autoridades equatorianas ainda investigam mais acusações contra ele.

"Isso não é possível, não pode ser, isso é uma loucura", disse à imprensa local, Roberto Canseco, chefe da seção consular mexicana em Quito, enquanto estava do lado de fora da embaixada. "Estou muito preocupado porque eles podem matá-lo. Não há base para fazer isso."

Defendendo a sua decisão, a presidência do Equador disse em um comunicado: "O Equador é uma nação soberana e não vamos permitir que nenhum criminoso permaneça em liberdade".

Alicia Bárcena, secretária de relações exteriores do México, postou no X, antigo Twitter, que vários diplomatas sofreram ferimentos durante a invasão, acrescentando que a ação violou a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

Bárcena disse que o México levaria o caso ao Tribunal Internacional de Justiça "para denunciar a responsabilidade do Equador pelas violações do direito internacional". Ela também disse que os diplomatas mexicanos estavam apenas esperando que o governo equatoriano oferecesse as garantias necessárias para o seu retorno ao país de origem.

A embaixada mexicana em Quito permaneceu sob forte guarda policial na noite de sexta-feira.

Um dia antes, na quinta, as tensões entre os dois países aumentaram depois de o presidente do México ter feito declarações que o Equador considerou "muito infelizes" sobre as últimas eleições, vencidas pelo presidente equatoriano Daniel Noboa.

Em reação, o governo equatoriano declarou o embaixador mexicano persona non grata.