‘Houve perseguição contra a esquerda’, dispara Delúbio

Ex-tesoureiro nacional do PT, o matemático Delúbio Soares, em agenda na cidade de Mauá ontem à noite, em meio às movimentações partidárias que vão definir os rumos eleitorais deste ano, falou sobre o “desarranjo” da sigla no Grande ABC e também de pautas espinhosas que levaram representantes do petismo à cadeia, assim como a que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff, além de lançar críticas ao senador Sérgio Moro (União Brasil), ex-juiz federal.

Delúbio afirmou que o Partido dos Trabalhadores foi alvo de devassa promovida pela elite, que, segundo ele, não admitia um operário e sindicalista no comando da Nação. “Houve perseguição política contra a esquerda. Tentaram usar da Justiça para incriminar”, disse, ao Diário.

Os atos aos quais Delúbio Soares se refere culminaram em uma crise política e institucional no Brasil, que perdurou por mais de uma década nos casos do Mensalão e do Petrolão, além do impeachment da presidente Dilma Rousseff, da prisão do próprio Delúbio e, em 2018, quando o Luiz Inácio Lula da Silva foi detido pela Polícia Federal. Na época o ex-presidente se refugiou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo.

Para Delúbio tais histórias são águas passadas. Seus atores, segundo disse, “deram a volta por cima após provarem a inocência”. Na sequência, criticou o ex-juiz federal e senador Sérgio Moro (União Brasil), que determinou a prisão de Lula. “O juiz canetava tudo contra nós, agora estão vendo quem ele é. Um mentiroso que será cassado”, esbravejou.

CENÁRIO ELEITORAL

Delúbio Soares também abordou questões locais. Para ele, nos últimos anos o PT passou por um “desarranjo” no Grande ABC e perdeu as eleições em cidades-chave como Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá e, por isso, é preciso colocar a casa em ordem. “Temos como missão trabalhar para fazer mais votos do que em 2020, eleger prefeitos e o maior número de vereadores com o pensamento em 2026, para levar no primeiro turno”, projetou.

Para a liderança petista, o Grande ABC tem importância no cenário nacional. “Representa muito para o País econômica e socialmente”. Entre as metas definidas estão a reeleição dos prefeitos Marcelo Oliveira, em Mauá, e José de Filippi Júnior, em Diadema. Sobre São Bernardo, Delúbio afirmou que o município, que tem sua história ligada às raízes do petismo, tentará eleger Luiz Fernando Teixeira.